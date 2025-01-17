В Верховной раде раскрыли план Зеленского по мобилизации на Украине
Депутат Рады Дубинский: Зеленский планирует отправлять на фронт подростков
Киев, 17 января, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует отправлять на фронт подростков, заявил 17 января Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Сергей Корсун ИА Регнум
«Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков», — написал Дубинский в Telegram-канале.
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