Киев, 17 января, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует отправлять на фронт подростков, заявил 17 января Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков», — написал Дубинский в Telegram-канале.

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