Таллин, 17 января, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Власти Эстонии должны упразднить категорию лиц без гражданства в течение ближайшего десятилетия. С таким призывом выступила министр образования и науки страны, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам важно начать решать этот вопрос. В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести её к нулю, чтобы больше не было людей с неопределённым гражданством», ― отметила министр.

Она пояснила, что сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети без гражданства, то есть эстонские власти продолжают создавать эту категорию людей.

«Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии», ― констатировала Каллас.

В Эстонии, а также в соседней Латвии после обретения ими независимости в 1991 году гражданами стали только те, чьи родители или они лично проживали в этих республиках до 1940 года. Остальные получают гражданство в порядке натурализации. На местном сленге категорию неграждан в республике называют «неграми», намекая на дискриминационный характер закона о гражданстве.

По данным ERR, в 2024 году в Эстонии насчитывалось около 60 тыс. лиц без гражданства, среди них 46% составляют люди старше 60 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Кая Каллас, будучи в должности премьер-министра Эстонии, заявила, что эстонские власти пытаются найти способ депортации лиц, желающих получить российское гражданство. Намерение получить гражданство РФ она связала с поддержкой терроризма и угрозой Эстонии. По словам Каллас, речь идёт о чётком сигнале, который нельзя игнорировать.

В конце 2023 года Латвия заявила о планах выслать из страны более тысячи граждан России, которые не подали документы на вид на жительство или не сдали экзамен по латышскому языку.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в январе прошлого года выступил против предоставления финского паспорта гражданам тех стран, где не признаётся двойное гражданство. Он отметил, что Россия не признаёт наличие у человека другого гражданства и рассматривает его исключительно и только как своего подданного.