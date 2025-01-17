Баку, 17 января, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Грузия предлагает Азербайджану и Армении развивать сотрудничество в трёхстороннем формате. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на заседании межправительственной грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

Инна Кукуджанова/ТАСС Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы совершить конкретные практические шаги и способствовать сотрудничеству в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трёхстороннего сотрудничества, которая подразумевает включённость всех трёх стран Южного Кавказа в различных сферах», — отметил он.

Кобахидзе добавил, что в условиях растущей глобальной напряжённости особую важность приобретает развитие взаимоотношений и укрепление благосостояния на региональном уровне.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Как передавало ИА Регнум, Алиев 21 июля заявил, что заключение мирного договора между двумя республиками невозможно до тех пор, пока власти Еревана не внесут изменение в конституцию страны. По его словам, действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 сентября заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном согласовали на 80%. По его словам, Ереван выступил с инициативой подписания мирного договора и дальнейшего установления дипломатических отношений. Премьер-министр отметил, что для региона Южного Кавказа крайне важно разблокировать и возобновить работу всех экономических структур и путей.