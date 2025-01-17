Ереван, 17 января, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщила в пятницу, 17 января, пресс-служба правительства Армении.

РИА Новости/Александр Казаков

Стороны обсудили итоги председательства Еревана в ЕАЭС, а также вопросы двусторонних отношений, сказано в сообщении.

«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки армяно-российских отношений», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Пашинян посетил Москву, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. В повестке дня были вопросы углубления Евразийской экономической интеграции. Также участники заседания обсудили темы расширения сотрудничества в области энергетики, промышленности, развития электронной торговли.

9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Референдум по данному вопросу власти страны решили не проводить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. С аналогичным высказыванием выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Ереван должен сделать выбор.