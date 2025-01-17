Москва, 17 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Россия переживает бум внутреннего туризма. Особенно это видно по Москве, где туриндустрия уже стала одним из драйверов развития экономики. Например, только в период новогодних праздников возросший турпоток принёс столице 136,8 млрд руб., а вклад в городской бюджет составил 18,7 млрд руб. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это на 50% превышают доход столицы от притока гостей в аналогичный период прошлого года. В полтора раза, до 7 млн, выросло и число туристов, побывавших в Москве с 29 декабря по 7 января.

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«Такой массовый приток гостей в город обеспечивает высокую заполняемость гостиниц, ресторанов и культурных учреждений, создавая значительную добавленную стоимость для столичной экономики», — написал Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что загруженность гостиниц категорий три и четыре звезды в праздничные дни составила 90% и выше.

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Одним из ключевых факторов развития туризма стал проект «Зима в Москве». По сути он формирует новую отрасль культурного и событийного туризма столицы. Проект включает 8,5 тыс. мероприятий: фестивали «Путешествие в Рождество», «Московское чаепитие», мастер-классы, концерты, катки, лыжные трассы и многое другое. Свою программу представил также кинопарк «Москино». Благодаря этому москвичи и гости столицы смогли получить яркие впечатления. А многочисленные форматы мероприятий позволяют каждому найти занятие на свой вкус.

Примечательно, что гостями Москвы в новогодние дни стали и иностранные туристы. В том числе российскую столицу посетили гости из Китая, стран Ближнего Востока и других. Большая часть туристов заявили, что они планируют вернуться в столицу на следующие новогодние праздники.

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«В период новогодних праздников мы зафиксировали рост числа туристов и рост загрузки нашего московского кластера, куда входит 8 отелей, а это более 3000 номеров», — заявили ИА Регнум в пресс-службе Cosmos Hotel Group. По информации сети, загруженность её отелей в столице достигла 78%, что на 5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. В некоторые праздничные дни загрузка приближалась к 100%, а самая высокая загрузка отелей была с 3 по 6 января.

В числе наиболее активных туристов отелей Cosmos Hotel Group — жители российских регионов. Наибольшее количество гостей приезжали из Краснодара, Ставрополья, Перми, Поволжья, Башкортостана, Карелии, Коми и Якутии. В топ-5 стран по количеству иностранных гостей сети Cosmos на новогодние праздники вошли Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай и Индия.

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В пресс-службе заявили, что в Cosmos Hotel Group отмечают растущий спрос на отели категории «3 звезды» в Москве.

«Поэтому мы активно расширяем своё присутствие в этом ценовом сегменте. Так, в 2024 году в Москве в сети открыли два новых отеля «3 звезды» с суммарным номерным фондом 265 единиц», — отметили в сети.

Помимо наращивания темпов роста гостиничного бизнеса, туристический бум помогает стимулировать развитие и многих других сфер: общепита, розничной торговли, транспорта и других. Условия для роста получают многие представители малого и среднего бизнеса, кафе и рестораны, сувенирные магазины и другие. А ориентироваться во множестве предложений туристам помогает платформа RUSSPASS, благодаря которой можно планировать маршруты, бронировать мероприятия и находить информацию о зимних акциях.

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И развитие туризма в столице будет продолжаться — это предусматривает Стратегия развития Москвы до 2030 года. В том числе документ предусматривает рост внутреннего и международного туристического потока до 52 млн человек в год. Как следует из предварительных прогнозов аналитиков, доходы туризма к 2030 году могут достичь 500 миллиардов рублей. В свою очередь, вклад данной отрасли в валовой региональный продукт вырастет до 8%. Именно поэтому туризм становится одной из ключевых отраслей для устойчивого развития мегаполиса.