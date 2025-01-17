Одесса, Украина, 17 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Паром в Одесской области, на котором переправлялись военная техника и румынские наёмники ВСУ, попал под удар беспилотников «Герань». Об этом сообщил 17 января координатор пророссийского подполья из города Николаева Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Город Килия получил удар в направлении паромной переправы», — написал он в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что это место находится на границе с Румынией, со стороны которой выдвинулись спасательные катера и вылетело два вертолёта. Лебедев также отметил, что дроны «Герань» пыталась сбить система противовоздушной обороны (ПВО), которая располагается на румынской территории.

Согласно предварительной информации, которую приводит координатор подполья, противник понёс большие потери. Так, по его словам, местные жители заявили, что было ликвидировано до трёх десятков наёмников.

Кроме того, взрывы были слышны и в городе Измаиле. Подполье предположило, что они прогремели в районе баз отдыха, куда прибыли другие наёмники. Лебедев добавил, что речь может идти о выходцах из стран Латинской Америки.

Официальной информации от Минобороны РФ об ударах по инфраструктуре ВСУ в Одесской области не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря Сергей Лебедев написал, что в Полтавской области зафиксировали прилёт по объекту возле железнодорожной станции Кременчуг, на котором, предположительно, проводилась сборка дронов ВСУ. Он добавил, что удар пришёлся в направлении приемно-отправочного парка «Череднички».

2 января стало известно о прилёте по базе украинских войск в районе города Первомайска Николаевской области. Удар был в пригороде, но взрыв ощущался даже в центре указанного населённого пункта. Лебедев уточнял, что вероятной целью стала военная база ВСУ.

16 января появилась информация, что иностранные наёмники начали часто появляться на стоящем в Николаеве крейсере «Украина». Подпольщики предположили, что там находится штаб этих военных.