Вашингтон, 17 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джо Байден заявил, что в ходе одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным пообещал ему не присоединять Украину к Североатлантическому альянсу (НАТО) и не размещать на территории республики ядерное оружие. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

Ведущий телеканала задал Байдену вопрос по поводу применения ядерного оружия из-за украинского конфликта и того, обсуждал ли он с Путиным недопустимость такого сценария.

«Я сказал, что мы уже вывезли с Украины ядерное оружие. Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и Украина не станет частью НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему», — ответил уходящий президент.

Байден сообщил, что он пообещал Путину не брать Украину в НАТО и не размещать там ядерное оружие, однако заявил, что США продолжат помогать республике «расти». При этом политик не уточнил, когда именно происходил данный разговор.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.