Вашингтон, 17 января, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Администрации избранного президента США Дональда Трампа следует восстановить рабочие отношения с Россией, чтобы снизить крайне высокий риск прямого военного конфликта. Об этом написал журнал The National Interest.

ИА Регнум

«Риск прямой вооружённой конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира недопустимо высок», — говорится в материале от 16 января.

Вашингтону, полагают авторы статьи, нужно иначе относиться к Москве, а именно отказаться от попыток сдерживания или нанесения поражения России. Вместо этого США должны признать, что Россия — ключевой столп международного порядка и так будет десятки лет.

Перед Соединёнными Штатами стоит задача превратить нынешние опасные враждебные отношения в сосуществование конкурентов, которые ответственно решают неизбежные геополитические и стратегические разногласия, добавили они.

Как сообщало ИА Регнум, в период проведения президентских выборов в США российский МИД заявил, что Москва будет работать с новой американской администрацией, жёстко отстаивая свои национальные интересы. В ведомстве выразили уверенность, что правящая элита США в любом случае будет придерживаться непоколебимого курса на «сдерживание России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться с началом президентства, поэтому в Москве выводы сделают только после первых конкретных действий.

Президент Владимир Путин 22 декабря подчеркнул, что отношения России и США могут улучшиться, если у американской стороны есть такое желание. Он добавил, что у РФ это желание никогда не пропадало.

По мнению главы комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Трамп будет жёстко и напористо отстаивать интересы Вашингтона. Он отметил, что избранный президент не страдает русофобией и не ненавидит Россию, как его предшественник-демократ Джо Байден. По словам Пушкова, политик относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым нужно взаимодействовать, прежде всего, чтобы не поставить под угрозу безопасность США.