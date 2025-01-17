Москва, 17 января, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Наступление российских сил в Курской области идёт на всех направлениях. Об этом 17 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Александр Река/ТАСС

В ведомстве добавили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) на курском направлении несут значительные потери и отступают.

«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Противник несёт значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску ему дополнительных резервов», ― говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале о ходе спецоперации.

В Минобороны добавили, что российские подразделения освободили 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км).

За прошедшие сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 230 военнослужащих. Также украинская армия лишилась танка, трёх бронетранспортёров, в том числе двух БТР Stryker производства США.

Как передавало ИА Регнум, в российских силовых структурах 17 января сообщили, что Киев отправил в Курскую область отряды Вооружённых сил Украины из бывших заключённых. Это было сделано после того, как российские военные 14 января вблизи госграницы РФ уничтожили украинскую группу сил специальных операций. По словам источника, бойцов из 225-го отдельного батальона направили для очередного «мясного штурма». В результате действий российских сил штурмовые отряды ВСУ были уничтожены.

Газета The New York Times со ссылкой на бойцов украинской армии 13 января сообщила, что в ВСУ признают, что их попытки контратаковать в Курской области провалились. Отмечается, что российские силы преимущественно предотвратили нападение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 января признал, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции России принадлежит Вооружённым силам РФ. В сложившейся ситуации он обвинил западные страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют Украине оружие.