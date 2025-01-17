Курск, 17 января, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили 63,2% территории, ранее занятой украинскими военными. Об этом сообщили 17 января в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км)», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны подчеркнули, что наступление российских войск проводится на всех направлениях в регионе. Кроме того, отмечается, что ВСУ несут значительные потери и отступают, несмотря на переброску резервов.

По информации ведомства, за две недели ВС РФ освободили в Курской области населённые пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января пресс-служба Минобороны опубликовала кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.

5 января ВСУ попытались прорваться в направлении Большого Солдатского на курском направлении. Вооружённые силы РФ уничтожили основные силы противника возле хутора Бердин. Российские военные уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронемашин с десантом из состава украинской штурмовой группы.

13 января газета The New York Times написала, что в ВСУ признают, что их попытки контратаковать в Курской области провалились. В публикации отмечалось, что российские силы преимущественно предотвратили нападение на регион.