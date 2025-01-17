Москва, 17 января, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за две недели января освободили четыре населённых пункта в Курской области, проинформировал 17 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» освобождены четыре населенных пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое», — сообщили в Минобороны РФ.

Также силовики сообщили об уничтожении под Курском групп Вооружённых сил Украины, состоящих из бывших осуждённых.