Курская область, 17 января, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Российские военные не дали подразделениям ВСУ прорваться в направлении хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщило 17 января Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Противник пошёл в контратаку, чтобы остановить наступление ВС России на курском направлении и вырваться из зоны блокирования. Ему противостояли подразделения «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, отметили в ведомстве.

«Противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции», — говорится в ежедневной сводке.

В Минобороны подчеркнули, что ВС России наступают в Курской области на всех направлениях, причиняя противнику потери и вытесняя с занятых территорий. ВСУ не помогает даже переброска дополнительных резервов.

Указано, что изначально занятая украинскими формированиями территория в Курской области освобождена на 63,2%, это 801 кв. км.

С начала января освобождены четыре населённых пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. За этот период ВСУ потеряли более 5,6 тыс. бойцов и более 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков и 213 БМП.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 230 военнослужащих, танк и три бронетранспортера. Всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 52 450 военнослужащих, 304 танка и 231 БМП.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим отправил в Курскую область отряды ВСУ из бывших заключённых. Это произошло после уничтожения 14 января вблизи госграницы РФ украинской группы сил специальных операций. Заключённых перебросили для очередного «мясного штурма», в результате действий российских сил эти отряды ВСУ были уничтожены, рассказали в российских силовых структурах.