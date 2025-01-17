Курск, 17 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. За время ведения боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 52,4 тыс. военных, сообщила в пятницу, 17 января, пресс-служба Министерства обороны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В минувшие сутки потери противника составили более 230 человек, также ВСУ лишились двух бронетранспортёров Stryker и ещё нескольких единиц техники, сказано в сообщении. С начала января потери ВСУ в Курской области превысили 5,6 тыс. человек.

«Потери ВСУ на курском направлении в январе составили более 5,6 тыс. человек и свыше 570 [единиц] военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномёт, более 210 автомобилей. (…) Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 52 450 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортёра, 1562 боевые бронированные машины [и другую технику]», — сообщила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, также 17 января в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ уже освободили в Курской области 801 кв. км — почти две трети территории, занятой украинскими войсками в августе 2024 года.

С начала января российские войска освободили четыре населённых пункта в регионе. Наступление ВС РФ в Курской области идёт на всех направлениях, противник несёт значительные потери и отступает, отметила также пресс-служба.