Москва, 17 января, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Только у России есть право выдвигать условия по обеспечению гарантий безопасности в переговорах по завершению украинского конфликта, пишет издание InfoBRICS.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Авторы материала пояснили, что Киев не в состоянии требовать гарантий, поскольку Россия является стороной, которая подвергается агрессии в данном конфликте. А специальная военная операция началась в 2022 году как ответ на расширение НАТО и на массовые убийства русских, которые киевский режим проводит с 2014 года.

«Право требовать гарантий безопасности принадлежит россиянам, а не украинцам или западникам», — сказано в публикации.

Кроме того, в материале указано, что Вашингтон и избранный президент США Дональд Трамп также не смогут требовать прекращения боевых действий, поскольку конфликт завершится только по желанию побеждающей стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предоставление России юридических гарантий безопасности — неотъемлемая часть урегулирования украинского конфликта, но говорить об этом сейчас, когда нет предпосылок для возобновления переговоров, преждевременно.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт может быть решён в 2025 году, если избранный президент США «надавит» на Москву. По словам Зеленского, после урегулирования конфликта Киеву должны быть предоставлены серьёзные гарантии безопасности.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, когда весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.