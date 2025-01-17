Вашингтон, 17 января, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Администрация уходящего президента США Джозефа Байдена за несколько дней до окончания своих полномочий утвердила решение, которое усложнит избранному президенту страны Дональду Трампу снятие некоторых антироссийских санкций, отметили в своей публикации в пятницу, 17 января, обозреватели РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM

15 января около 100 российских компаний были повторно включены в санкционный список, предполагающий максимально жёсткие ограничения, напомнили авторы.

Ранее эти компании были включены в санкционный список по указу президента США, не внесённому в федеральные законы, теперь — по указу, подписанному экс-главой Белого дома Бараком Обамой и внесённому в закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Отменить такие ограничения собственным решением Трамп не сможет, ему понадобится получать согласие конгресса страны, что займёт от 30 до 60 дней, отметили авторы.

В указанный список дважды включены «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-банк», Мосбиржа, ВЭБ.РФ, «Северсталь» и ряд других компаний.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли.

15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на фоне введения санкций против российского нефтяного сектора Москва анализирует ситуацию и вырабатывает меры, которые будут отвечать национальным интересам РФ и отечественных компаний. Песков не исключил, что Россия введёт ответные санкции в отношении США.

Кандидат на пост министра финансов США в администрации Трампа Скотт Бессент 16 января допустил ужесточение ограничений против российского нефтяного сектора. При администрации Трампа ждать коренных изменений в области санкций не стоит, отметил Песков.