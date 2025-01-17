Москва, 17 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, певца Игоря Николаева с 65-летним юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов. Телеграмма опубликована на сайте президента.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Игорь Николаев

«Уважаемый Игорь Юрьевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас знают как талантливого композитора, поэта и исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека. Ваши замечательные, не стареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно тёплыми, яркими красками. Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов», — указано в поздравлении российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила строчки из известной песни «Пять причин» Николаева, отвечая на вопрос о том, подготовила ли Россия предложения США по конфликту на Украине.

В ноябре Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эта награда была присуждена музыканту «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».