Москва, 17 января, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Киев отправил в Курскую область отряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) из бывших заключённых. Об этом 17 января сообщили в российских силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что это было сделано после того, как российские военные 14 января вблизи госграницы РФ уничтожили украинскую группу сил специальных операций (ССО). Из какого региона Украина перебросила войска, не уточняется.

«Противник перебросил на курское направление несколько отрядов бывших заключённых из 225-го отдельного батальона для очередного «мясного штурма», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Он подчеркнул, что в результате действий российских сил штурмовые отряды ВСУ были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения Вооружённых сил Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные.

5 января ВСУ попытались прорваться в направлении Большого Солдатского в приграничье Курской области. Армия России уничтожила основные силы противника возле хутора Бердин. Российские военные ликвидировали два танка, машину разграждения и семь боевых бронемашин с десантом из состава украинской штурмовой группы.

Российские силы 7 января нанесли поражение Вооружённым силам Украины в районе шести населённых пунктов Курской области. За сутки украинская армия в числе прочего потеряла свыше 325 военных, 10 танков, боевую машину пехоты, а также бронетранспортёр.

Газета The New York Times со ссылкой на бойцов украинской армии 13 января сообщила, что в ВСУ признают, что их попытки контратаковать в Курской области провалились. Отмечается, что российские силы преимущественно предотвратили нападение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 января признал, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции России принадлежит Вооружённым силам РФ. В сложившейся ситуации он обвинил западные страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют Украине оружие.