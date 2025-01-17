Токио, 17 января, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения мирного договора на Украине. Об этом сообщило японское издание Daily Shincho.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Не следует ждать падения российского правительства из-за продолжающейся спецоперации. Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия», — указано в публикации.

В материале также отмечено, что единственным выходом для киевского режима является прекращение боевых действий, ведь для него вероятность одержать победу в данном конфликте близка к нулю.

Как передавало ИА Регнум, команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к вопросу урегулирования военного конфликта на Украине. Беспокойство команды вызывает возможное сравнение их будущих действий по разрешению украинского кризиса с выводом войск из Афганистана при президенте Джо Байдене. Отмечается, пересмотр и увеличение Трампом сроков, необходимых для урегулирования ситуации, говорит о новом подходе его команды к данному вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для выхода на мирную траекторию главе киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.