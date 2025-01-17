Бухарест, 17 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Два истребителя F-16 румынских ВВС были подняты в воздух после сообщений о нарушении воздушной границы. Об этом сообщила 17 января пресс-служба минобороны Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сигналы поступили из приграничного уезда Тулча. В этой связи, пояснили в министерстве, в 1:35 по местному времени (2:35 мск) два самолёта, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за обстановкой в небе.

«Самолёты возвратились на базу около 3:48 (4:48 мск)», — говорится в сообщении.

Для населения уезда Тулча около двух часов действовало предупреждение об угрозе с воздуха.

Военные в ходе поисков обнаружили в районе населённого пункта Плауру неподалёку от границы с Украиной «следы возможного падения БПЛА». В этой местности введены меры безопасности, проводится расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, румынские власти неоднократно заявляли о якобы российских беспилотниках, которые пересекли границу страны. Так, в ночь на 4 ноября 2024 года два истребителя F-16 были подняты в небо после того, как радары обнаружили беспилотники над Чёрным морем вблизи воздушного пространства страны. После отмены тревоги самолёты вернулись на базу, проникновения дронов зафиксировано не было.

Ночью 8 сентября Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 в связи с вторжением беспилотника со стороны Украины. Самолёты находились в небе полтора часа и вернулись после того, как БПЛА покинул воздушное пространство страны. Расследование инцидента проводилось в районе города Периправа, где радиолокационные системы наблюдения зафиксировали беспилотник.