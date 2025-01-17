Москва, 17 января, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Продвижение военной инфраструктуры Британии к российским границам является беспокоящим элементом, заявил 17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение её военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий», — сказал журналистам представитель Кремля.

Его также попросили прокомментировать договор «столетнего партнёрства» между Киевом и Лондоном. Это соглашение предполагает возможное размещение военных баз на Украине.

Песков отметил, что указанный документ не гарантирует членство Киева в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января стало известно, что премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о «партнёрстве» Украины и Соединённого королевства сроком на 100 лет. «Сделка» состоялась в украинской столице.

Стармер также заявил, что Британия намерена выделить Украине новый пакет военной помощи. Глава киевского режима назвал соглашение «новым уровнем отношений».

17 января крымский политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что, заключив договор о партнёрстве с Лондоном на 100 лет, Украина согласилась стать колонией Британией.