Москва, 17 января, 2025, 11:31 — ИА Регнум. При новой администрации избранного президента США Дональда Трампа не стоит ждать коренных изменений в области антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Magdalena Miriam Tröndle/dpa/Global Look Press

«То, что американская администрация при определённом декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может», — отметил представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал заявление выдвинутого Трампом на пост министра финансов США Скотта Бессента, который призвал ужесточать санкции против российского нефтяного сектора.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

15 января Песков сообщил, что на фоне введения санкций против российского нефтяного сектора Москва анализирует ситуацию и вырабатывает меры, которые будут отвечать национальным интересам России и отечественных компаний. При этом представитель Кремля не исключил сценарий, при котором Россия введёт ответные санкции в отношении Соединённых Штатов, если это будет отвечать национальным интересам.