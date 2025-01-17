Москва, 17 января, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения. Об этом 17 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИА Регнум

Представитель Кремля указал, что это показывают результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым уровень доверия россиян президенту превышает 78%.

«Здесь в целом ничего не меняется, вы знаете, что незначительная волатильность имеет место, и в сторону плюса, и в сторону минуса. Можно констатировать, даже если абстрагироваться от этой волатильности незначительной, Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения», ― указал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что на уровень доверия российскому лидеру влияют успехи на фронте. По его словам, вся страна ждёт успехов на фронте, это является важным фактором воодушевления граждан.

Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в период с 9 по 12 января, более 78% жителей РФ, принявших участие в опросе, заявили о доверии российскому лидеру. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов. Около 74,9% участников опроса заявили об одобрении деятельности президента.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Респондентам предложили ответить на вопросы «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту» и «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента?» Опрос проводился методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки не превышает 1%.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому Путину доверяют 79,7% россиян, его работу одобряют 76,8%. В исследовании участвовали 1600 жителей России старше 18 лет. Вопросы задавали с 16 по 22 декабря по телефону, используя случайную выборку мобильных номеров.

Песков 28 декабря на брифинге заявил, что главу государства поддерживает подавляющее большинство населения страны. По его словам, насыщенная новостями неделя, в течении которой проводился опрос, отразилась на восприятии президента. Представитель Кремля напомнил, что результаты социологических опросов могут колебаться, что является нормой для динамического процесса. Высокому рейтингу Путина способствует его активная публичная деятельность, заключил пресс-секретарь.