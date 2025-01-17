Брянск, 17 января, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Жительница Брянска обвинила знакомого в изнасиловании. Полиция задержала мужчину, но его спасло видео, на котором женщина сама предлагает ему вступить в интимную связь. Выяснилось, что брянчанка не первый раз попадается правоохранителям с ложным заявлением об изнасиловании. Женщине грозит до трёх лет тюрьмы за ложный донос. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

11 января в отдел полиции города Брянска обратилась 32-летняя местная жительница Елена С. (имя изменено). Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой преступления. По словам Елены, её изнасиловал знакомый, 30-летний Сергей В. (имя изменено).

В считаные часы полицейские установили местоположение подозреваемого, мужчину доставили в отдел полиции на допрос. В ходе разговора со следователем Сергей заявил, что никакого насилия не было, а интимная близость с Еленой произошла по обоюдному согласию. Более того, девушка сама была инициатором близости. В подкрепление своих слов мужчина предоставил полицейским видеозапись, которую женщина прислала в личных сообщениях задержанному.

«В ходе проверки установлено, что факт изнасилования 32-летней Елены не подтверждается. Была изъята видеозапись, на которой Елена сама предлагает мужчине вступить с ней в половую связь. Проверив Елену по базам данных, выяснили, что в октябре 2024 года девушка уже заявляла в полицию об изнасиловании. В тот раз факт преступления также не подтвердился», — сообщил собеседник.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося. Теперь самой Елене может грозить уголовное преследование по статье 306 УК РФ — заведомо ложный донос о преступлении. Санкции данной статьи предполагают до трёх лет лишения свободы.

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