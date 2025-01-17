Москва, 17 января, 2025, 11:30 — ИА Регнум. В Кремле негативно восприняли пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 января журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, негативная оценка дана пункту о сотрудничестве Киева и Лондона в Азовском море — внутреннем море для России.

«Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, рассчитанное на столетие соглашение о партнёрстве подписали 16 января глава киевского режима Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер, прибывший в столицу Украины с необъявленным визитом.

В документе стороны пообещали, в частности, углублять оборонное сотрудничество, вести Украину в НАТО и прилагать усилия якобы для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях.

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, Украина согласилась стать колонией Соединённого Королевства после заключения договора о «столетнем партнёрстве». Он отметил, что соглашение необходимо в первую очередь Британии для отвлечения внимания от внутренних проблем и попытки сыграть в игру, которая отличается от действий США. Эксперт подчеркнул, что реальностью является не подписанная бумага, а успехи российских военных.