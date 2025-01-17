Берлин, 17 января, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила несогласие с «нерешительностью» немецкого правительства в вопросе поддержки киевского режима. Об этом она заявила в интервью газете Politico.

Sebastian Gollnow/AP/TASS Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«В настоящее время Германия в целом не рассматривается как движущая сила «политики мира» в Европе, и, честно говоря, это меня огорчает», — сказала министр.

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