Самолётам пришлось менять маршруты из-за падения обломков Starship
Airlive: над Атлантикой самолёты изменили маршруты из-за обломков Starship
Вашингтон, 17 января, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Нескольким пассажирским самолётам, совершающим рейсы над Атлантическим океаном, пришлось менять маршруты из-за падения обломков космического корабля Starship компании SpaceX. Об этом сообщил портал Airlive.
17 января во время седьмого тестового запуска был потерян космический корабль Starship. Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск предположил, что крушение произошло из-за утечки кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя.
По данным портала, несколько самолётов, пролетавших неподалеку от островов Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, были вынуждены скорректировать свой маршрут из-за падающих обломков и высокого риска авиакатастрофы. Также уточняется, что несколько рейсов были задержаны из-за случившегося.
Как передавало ИА Регнум, количество запусков Starship планируется увеличить до нескольких сотен в период президентства избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление сделала 15 ноября президент SpaceX Гвинн Шотвелл.
19 октября Трамп рассказал, что был очень впечатлён, когда компании SpaceX первой в мире удалось осуществить контролируемую обратную посадку первой ступени ракеты-носителя Super Heavy. По его словам, никто не способен сегодня повторить подобное, а SpaceX опережает мировую космическую отрасль на десять лет.