Вашингтон, 17 января, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Нескольким пассажирским самолётам, совершающим рейсы над Атлантическим океаном, пришлось менять маршруты из-за падения обломков космического корабля Starship компании SpaceX. Об этом сообщил портал Airlive.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

17 января во время седьмого тестового запуска был потерян космический корабль Starship. Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск предположил, что крушение произошло из-за утечки кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя.

По данным портала, несколько самолётов, пролетавших неподалеку от островов Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, были вынуждены скорректировать свой маршрут из-за падающих обломков и высокого риска авиакатастрофы. Также уточняется, что несколько рейсов были задержаны из-за случившегося.

Как передавало ИА Регнум, количество запусков Starship планируется увеличить до нескольких сотен в период президентства избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление сделала 15 ноября президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

19 октября Трамп рассказал, что был очень впечатлён, когда компании SpaceX первой в мире удалось осуществить контролируемую обратную посадку первой ступени ракеты-носителя Super Heavy. По его словам, никто не способен сегодня повторить подобное, а SpaceX опережает мировую космическую отрасль на десять лет.