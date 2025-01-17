Посольство сообщило о состоянии россиян, попавших в ДТП в Шри-Ланке
Посольство: 12 россиян находятся в больнице после ДТП в Шри-Ланке
Шри-Джаяварденепура-Котте, 17 января, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Двенадцать российских туристов госпитализированы в Шри-Ланке с травмами, полученными в результате ДТП с пассажирским автобусом. Об этом 17 января сообщило посольство России в островном государстве.
Автобус вёз россиян на экскурсию, организованную местным туроператором, и попал в аварию на южном скоростном шоссе, уточнили в дипмиссии.
«Всего пострадало 12 наших граждан, двое из них находятся в тяжёлом состоянии», — сообщается в Telegram-канале посольства.
Пострадавшие находятся в больнице города Тангалле на юге острова. Заведующий консульским отделом дипмиссии 18 января посетит медучреждение, указано в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, туристический автобус с россиянами, отдыхающими в Шри-Ланке, столкнулся с цементовозом. По данным местных СМИ, в момент аварии в нём находились около 30 российских граждан. Водитель автобуса погиб, пострадавших доставили в больницу.