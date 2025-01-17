Симферополь, 17 января, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Заключив договор о партнёрстве с Великобританией сроком на 100 лет, Украина согласилась стать колонией Соединённого Королевства. Такое мнение высказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Carl Court/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Слабая Украина соглашается стать колонией Англии — вот что следует из этого соглашения. Однако, с пафосом заявленное на 100 лет, оно не переживёт надолго самих подписантов», ― отметил в беседе с «РИА Новости» эксперт.

Он подчеркнул, что его выкинут на свалку истории, где ему и место.

Джаралла считает, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Британии, чтобы отвлечь внимание от её внутренних проблем и попытаться играть в игру, которая отличается от действий США.

При этом эксперт подчеркнул, что реальностью является не подписанная бумага, а успехи российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнёрстве Лондона и Киева. В рамках «сделки», которая состоялась в Киеве, Соединённое Королевство расширит программу подготовки украинских военных, будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

Стармер также заявил, что Британия намерена выделить Украине новый пакет военной помощи. Зеленский назвал соглашение «новым уровнем отношений». Подробности соглашения не разглашаются.

Американское агентство Bloomberg отметило, что украинские власти выразили разочарование «осторожным» подходом Кира Стармера к вопросу поддержки Украины. Штаб Зеленского также был недоволен тем, что британский премьер слишком долго планировал свою поездку на Украину. При этом, как отметили в агентстве, Стармер надеялся, что его текущий визит и объявление о новом пакете военной помощи улучшат его репутацию на Украине.