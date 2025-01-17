Подольск, Московская область, 17 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Почти полгода родители четырёхлетней девочки из Подольска, лишившейся глаза в детском саду, пытаются выяснить причину произошедшего и найти виновных. Отец пострадавшего ребёнка рассказал ИА Регнум, что расследование, проведённое образовательным учреждением, переложило ответственность за произошедшее на двух четырёхлетних девочек.

Личный архив семьи

Утром 6 августа 2024 года Дмитрий М. из Подольска отвёз дочь Лизу в детский садик на улице Академика Доллежаля и отправился на работу. Через несколько часов мужчине позвонила жена Олеся. Супруга сообщила, что их ребёнка сейчас везут в больницу с серьёзной травмой глаза, которую она получила во время утренней прогулки. Отец сразу же отправился в медучреждение к ребёнку. Девочку уже готовили к операции в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского.

«После операции я смог поговорить с ребёнком. Она сказала: «Папа, глазик мне ударила в садике не специально моя подружка зелёным карандашом. Было очень больно». Травма была серьёзная, врачи написали в карте «обширное проникающее роговичное ранение с выпадением оболочек левого глаза, ранение с потерей зрительных функций, травматический разрыв радужки, травматический частичный гемофтальм». Дочь полностью потеряла зрение на левом глазу. При выписке травму определили как вред здоровью тяжелой степени», — рассказал отец девочки.

Весь день родители провели в больнице вместе с ребёнком. А на следующий день Дмитрий отправился в детский сад, чтобы разобраться, как такое могло произойти. На встрече с родителем присутствовали директор МОУ СОШ № 34, замдиректора по дошкольному образованию и замдиректора по безопасности.

Личный архив семьи

Представители администрации рассказали родителю, что в тот день воспитатель и младший воспитатель (нянечка) вывели детей на утреннюю прогулку на детскую площадку. Все дети занимались разными видами активности: мальчики играли в подвижные игры, бегали, часть девочек остались на веранде с куклами и собирали конструкторы, другие дети копались в песочнице и рисовали. Лиза со своей подружкой сидели с цветными деревянными карандашами за игровым столом. Ближе ко времени обеда младший воспитатель ушла с площадки, чтобы накрыть столы для детей. Оставшийся на площадке педагог должна была организовать детей, чтобы те вернулись в группу на обед.

«По их словам, около 11:45 воспитатель попросила детей закончить игры, убрать игрушки и карандаши с бумагой. В это время Лиза заплакала и схватилась ручкой за глаз. Воспитательница не видела, что именно произошло, но, услышав крик, подбежала к ребёнку. Девочка, которая рисовала вместе с Лизой, сказала воспитателю: «Я нечаянно». Конфликтной ситуации у детей не было. Девочки дружат, они вместе рисуют и играют», — объяснил Дмитрий. Мужчина сообщил руководителю школы, что он со своей женой хочет лично участвовать в расследовании несчастного случая и ознакомиться со всеми материалами специальной комиссии по расследованию произошедшего. 15 августа комиссия предоставила акт о завершении расследования, но в причинах произошедшего предложила винить случайность. «Это была просто бюрократическая отписка, без значимых деталей и подробностей. Исходя из этого акта, который нам предоставили после так называемого расследования, причиной несчастного случая стал «непреднамеренный контакт глаза моей дочери с карандашом в руке рядом сидящего ребёнка», то есть 4-летнего ребёнка сделали виноватым в том, что он повернул голову не в ту сторону в неудачный момент. Нас с супругой не допустили к личному участию в расследовании несчастного случая и ознакомили не со всеми материалами, что нарушает приказ Минобрнауки России, регламентирующий такие расследования», — возмутился Дмитрий.

Родители убеждены, что члены комиссии умышлено не указали основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законов для сокрытия лица или лиц, которые ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности.

«Я был на площадке и видел игровой стол, за которым всё произошло. Он рассчитан на пятерых, но является довольно тесным, и дети, вытянув руки, легко могут касаться лица друг друга. Учитывая это, детей нужно было рассаживать через одно место, для того чтобы обеспечить безопасную дистанцию. В тот день моя дочь с подружкой сидели рядом. Это вопрос к воспитателю, почему она не рассадила детей свободнее. Кроме того, когда воспитатель осталась одна, она физически не могла уследить за всеми детьми, ведь все они были заняты разной деятельностью в разных частях площадки. Получается, что она не смогла этот процесс организовать так, чтобы все были на виду. И вообще, я не понимаю, какая была необходимость в рисовании на улице во время прогулки», — объяснил мужчина.

Не получив от расследования желаемых ответов, родители отправились в правоохранительные органы, сначала в полицию, а затем в СК. 14 января следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области была инициирована проверка по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следом за СК инцидентом заинтересовалась и прокуратура Московской области. После публикации ИА Регнум об этом случае было возбуждено уголовное дело, а малышка была наконец признана потерпевшей. Родители надеются, что правоохранители смогут разобраться в произошедшем и выяснить все факторы, которые привели к случившемуся. Кроме того, СК начал проверку в отношении сотрудников 5-го отделения полиции УМВД России по г. о. Подольск, которые своевременно не отреагировали на сообщение о несчастном случае в детском саду.

«Мы не хотим читать отписки, мы хотим, чтобы были приняты реальные профилактические меры, чтобы дети в будущем не получали такие травмы. Я хочу, чтобы было установлено виновное лицо и нарушения в организации воспитательного процесса, которые к этому привели. Этого точно можно было избежать, и такое не должно повторяться. Дети не должны страдать, и уж точно нельзя обвинять их в случившемся, перекладывая вину на них!» — заявил мужчина.

10 января Лизе провели вторую операцию, в мае девочке предстоит ещё одно оперативное вмешательство. Медики стараются спасти пострадавший глаз, чтобы его не пришлось удалять.

«Будет ещё одна операция по реконструкции глаза, после майской операции через какое-то время врачи смогут понять, возможно ли будет пересадить хрусталик. Никто пока не может прогнозировать, что будет дальше и есть ли надежда вернуть зрение хотя бы в небольшом объёме», — объяснил отец малышки.

Дмитрий рассказал, что после случившегося родители других детей из группы были готовы оказать материальную помощь в лечении девочки и всячески поддерживали семью.

«Родители подружки Лизы приносили извинения, но мы не держим зла на ребёнка. Дети ни в чём не виноваты. Нам предлагали организовать сбор на лечение, но пока этого не требуется. Детский сад возместил нам затраты на медикаменты. Но будут и новые траты, лечение ещё продолжается», — рассказал Дмитрий.

Родители Лизы настроены решительно и готовы обращаться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, если проверка по их заявлению снова не принесёт результатов.