Тель-Авив, Израиль, 17 января, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно пообещал ультраправым членам правительства возобновить войну в секторе Газа после окончания временного перемирия с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

17 января газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на офис Нетаньяху сообщила, что представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара подписали в Дохе соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Предполагается, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.

«За закрытыми дверями Нетаньяху обещает своим ультраправым союзникам, что война может возобновиться после первого, 42-дневного этапа перемирия», — указано в публикации.

Уточняется, что после заключения соглашения Нетаньяху подвергся жёсткой критике и угрозам выйти из состава правительства со стороны своих прежних союзников, среди которых министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

Как передавало ИА Регнум, Россия рассчитывает, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также выразила надежду, что данное соглашение приведёт к «оздоровлению» общей ситуации на Ближнем Востоке, включая не только Палестину, но и Сирию, Ливан и Йемен.