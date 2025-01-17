Москва, 17 января, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Житель Севастополя попал под следствие по обвинению в передаче украинской разведке данных о противовоздушной обороне (ПВО) и подразделениях Черноморского флота. Об этом 17 января сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

«Житель города Севастополя инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки министерства обороны Украины, для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства

По данным ФСБ, задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал данные украинским кураторам для дальнейшего нанесения ударов по российским военным объектам.

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В отношении севастопольца возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). По решению Ленинского районного суда его отправили под арест.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России 10 января задержали жителя города Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, мужчина неоднократно отправлял денежные средства на счета, которые используются украинскими формированиями.

9 января в Херсонской области арестовали гражданку России, передававшую на Украину данные о российской армии. Помогать Киеву россиянка начала в апреле 2023 года. Она собирала и передавала военизированному формированию Украины через куратора данные о местах дислокации российских военных на территории Херсонской области.