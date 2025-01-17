Москва, 17 января, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2.

Zuma/TASS Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Иранского лидера встречали министр энергетики РФ Сергей Цивилёв, замглавы МИД России Андрей Руденко и руководитель департамента государственного протокола российского внешнеполитического ведомства Игорь Богдашев.

Пезешкиан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры России и Ирана также должны подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Москвой, которую он назвал стратегическим союзником Тегерана.

6 января официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи рассказал, что указанное соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. Он добавил, что за последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ.

15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что договор о стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном отвечает интересам обеих стран и не направлен против чьих-либо интересов. Он уточнил, что после того, как будет подписан этот документ, следует ожидать и заключения отраслевых двусторонних соглашений.