Москва, 17 января, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Москва может достичь сбалансированного и бережного отношения к природе благодаря принятию отраслевой схемы развития зеленого фонда, разработанной с учетом потребностей самого мегаполиса и его жителей. Такое мнение выразила вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России, директор Аграрного технологического института Российского университета дружбы народов Эльвира Довлетярова.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Пожалуй, все мировые мегаполисы сегодня вынуждены сталкиваться с различными экологическими вызовами, которые требуют постоянной адаптации, гибкости управленческих решений и гармоничного соединения этих функций», — заявила эксперт ИА Регнум. Она пояснила, что каждый город самостоятельно решает, как подойти к этому вопросу.

«В прошлом году Москва обновила свое законодательство в сфере охраны зеленых территорий и принципиально поменяла подход к защите и развитию зеленого фонда», — напомнила Довлетярова. По её словам, достичь сбалансированного и максимально бережного отношения к природе удастся благодаря принятию отраслевой схемы развития зеленого фонда, разработанной с учетом потребностей самого мегаполиса и его жителей.

Такой подход, считает эксперт, позволит оберегать не только существующие зеленые территории, но и создавать новые, а также восстанавливать ранее утраченные.

«Отраслевая схема дает инструмент для оценки озеленения каждого района Москвы и позволяет планировать развитие города с учётом этих данных», — подчеркнула Довлетярова. Таким образом, столица сможет эффективно выявлять городские участки, требующие особого внимания, и предлагать обоснованные решения для последующего благоустройства.