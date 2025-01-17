Москва, 17 января, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Новым директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина назначили Ольгу Галактионову, которая до этого занимала пост руководителя Государственного музейно-выставочного центра «Росизо». Об этом 17 января сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

©ТАСС/Сергей Савостьянов, РИА Новости/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Елизавета Лихачева и Ольга Галактионова

«Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова», ― написала Любимова в Telegram-канале, пожелав ей успехов в новой должности.

На посту директора музея Галактионова сменила Елизавету Лихачеву, которая руководила ГМИИ с марта 2023 года.

Ольга Галактионова училась на факультете истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (1994–1995), а затем в 1995–1999 годах — на режиссёрском факультете Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В 2009 году возглавила компанию «Галактика».

В июле 2021 года её назначили генеральным директором «Росизо». Под руководством Галактионовой были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачёва.

Как передавало ИА Регнум, о смене руководителя ГМИИ 16 января сообщили в пресс-службе музея. Там заявили, что Лихачёва приняла решение покинуть пост. Генеральный директор музея подтвердила эту информацию.