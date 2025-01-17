Пекин, 17 января, 2025, 10:18 — ИА Регнум. В 2024 году население Китайской Народной Республики (КНР) сократилось на 1,39 млн человек по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило государственное статистическое бюро КНР в ежегодном докладе.

Ng Han Guan/AP/TASS

«Население Китая на конец 2024 года составило 1 млрд 408 млн 280 тыс. человек (включает жителей 31 провинции, автономных районов, городов центрального подчинения, не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня и иностранцев), что на 1,39 млн меньше по сравнению с концом 2023 года», — говорится в сообщении.

В докладе отмечено, что такой результат был достигнут за счёт снижения рождаемости. По данным статистического бюро, на 9,54 млн новорождённых в 2024 году пришлось 10,93 млн умерших.

Также было приведено соотношение жителей женского и мужского пола в Китае, которое составило в среднем 105 мужчин на 100 женщин. При этом численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2024 года составила 858 млн человек.

Как передавало ИА Регнум, в начале года Федеральная таможенная служба (ФТС) проинформировала о том, что Китай в 2024 году стал крупнейшим торговым партнёром России. По итогам третьего квартала общий товарооборот составил $584 млрд, из которых порядка $197 млрд пришлось на Китай.