Брянск, 17 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Брянской области, который склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону киевского режима. Об этом сообщили 17 января журналистам в управлении ФСБ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Задержанному россиянину инкриминируют сотрудничество с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Дело возбуждено по статье 275.1 УК РФ о тайном сотрудничестве с иностранным государством.

По данным следствия, подозреваемый по своей инициативе контактировал с украинской стороной на протяжении почти двух лет с декабря 2022 года. Он помогал противнику в деятельности, направленной против безопасности России, которая заключалась в поиске и склонении российских военнослужащих, участвующих в СВО, «к переходу на сторону противника путём сдачи в плен».

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска, которая по собственной инициативе собирала для ГУР МО Украины информацию о сотрудниках правоохранительных органов, объектах гражданской и военной инфраструктуры края. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, по решению суда она арестована.