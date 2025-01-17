Москва, 17 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. США навредили сами себе, отказавшись от закупки российских пожарных самолётов Бе-200. Об этом написала 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/МЧС РФ

Она сослалась на данные, согласно которым в 2017–2019 годах Соединённые Штаты и Россия планировали заключить соглашение о купле-продаже 10 таких воздушных судов. В итоге США выбрали приобрести версию самолёта с двигателем украинского производства. Вместе с тем Украина отказалась сертифицировать двигатели, и сделка сорвалась.

Захарова охарактеризовала решение американской стороны русской поговоркой.

«И это всего лишь несколько примеров из серии «назло маме отморожу уши», — подчеркнула официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.

Она также предположила, что голливудская киноиндустрия может через некоторое время воспользоваться ситуацией и решиться экранизировать события в Лос-Анджелесе, который пострадал от пожаров.

Кроме того, Захарова напомнила о ещё одном шаге США, которым они нанесли вред себе. Речь идёт о поставке российских аппаратов для искусственной вентиляции лёгких в период пандемии коронавирусной инфекции. Официальный представитель МИД добавила, что полученное оборудование, которое могло бы спасти жизни многих людей, США утилизировали «в целях предосторожности».

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в округе Лос-Анджелес вспыхнули лесные пожары, которые быстро распространились в условиях сухой и ветреной погоды и стали самыми масштабными в истории Калифорнии.

С 8 января в штате действует режим масштабного бедствия. Американские власти назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории штата. Стихия почти полностью уничтожила прибрежный город Малибу. Огнём уничтожены виллы многих известных актёров.

14 января избранный президент США Дональд Трамп отметил, что ущерб от разрушений из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес, превышает урон, который мог бы нанести ядерный удар.