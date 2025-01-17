Москва, 17 января, 2025, 10:04 — ИА Регнум. На портале «Госуслуги» появится упрощённая биометрия для защиты аккаунтов. Новое решение для дополнительной защиты учётной записи правительство РФ предложит уже в ближайшее время, сообщили 16 января в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Оно (решение. ― Прим. ред.) появится в ближайший месяц», ― заявили «РИА Новости» в аппарате вице-премьера.

Уточняется, что такая мера позволит расширить доступ пользователей к инструментам защиты. Для регистрации упрощённой биометрии не потребуется предоставлять данные загранпаспорта или лично посещать банк. Достаточно сделать фотографию в защищённом приложении «Госуслуги биометрия» и активировать функцию по использованию биометрии в качестве второго фактора защиты в личном кабинете на портале.

Сейчас для более тщательной защиты профиля на «Госуслугах» можно использовать SMS-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения или «стандартную» и «подтверждённую» биометрию.

Как сообщало ИА Регнум, в июле вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил разработать сервис, позволяющий воспользоваться услугами загса по биометрическим данным. Такую задачу он поставил перед Минюстом, Минцифры, Федеральной налоговой службой и Центром биометрических технологий.

Отмечается, что сервис позволит россиянам заключать брак, менять имя или фамилию, устанавливать отцовство без предъявления документов. Для подтверждения личности будет применяться единая государственная биометрическая система.

В Минцифры 15 декабря сообщили, что число пользователей портала государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») за 15 лет его работы достигло 112 млн. На сегодня портал предоставляет 1,6 тыс. услуг. За прошедший период подано более 2,3 млн заявлений о браке, 670 тыс. — о регистрации рождения ребёнка, более 32 млн — на единое пособие. Также было оформлено более 180 млн записей к врачу.