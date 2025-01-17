Москва, 17 января, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Перспективы сокращения добычи нефти и газа в Норвегии означают, что позиции России на европейском энергетическом рынке, потерянные из-за западных санкций, могут частично восстановиться. Об этом заявил эксперт аналитической компании Independent Commodity Intelligence Services Андреас Шредер в интервью The Daily Telegraph.

Максим Богодвид/РИА Новости

По словам Шредера, «закат для Норвегии — это рассвет для России».

Он выразил мнение, что Россия вряд ли будет доминировать в Европе, как это было до начала спецоперации на Украине. Тогда ей принадлежало около 40% рынка.

«Но призыв открыть трубы и ворота для дешёвого российского газа со временем будет становиться всё громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии», — пояснил эксперт.

Такая ситуация создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и поощряет политиков, дружественных Москве, в подобных Словакии и Венгрии странах, добавил он.