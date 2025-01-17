Москва, 17 января, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Россияне могут сохранить право получать пенсию даже при смене места жительства на другую страну. Об этом 16 января в беседе с «Газетой.Ru» сообщила сенатор Ольга Епифанова.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Чтобы не потерять пенсию при переезде в другую страну, за месяц до переезда сообщите в Социальный фонд РФ о вашем желании уехать на постоянное место жительства за границу», ― пояснила она.

По её словам, это можно сделать самостоятельно или через доверенное лицо.

Член Совета Федерации подчеркнула, что граждане РФ имеют право продолжать получать российскую пенсию, даже находясь за границей. Но для продления выплат необходимо каждый год подтверждать свой жизненный статус через консульство или онлайн через портал «Госуслуги» с использованием биометрических данных.

Сенатор напомнила, что право на российскую пенсию при переезде имеют только граждане РФ. Если при переезде пенсионер поменял гражданство, выплаты со стороны России ему прекратят.

Как сообщало ИА Регнум, в России с апреля 2025 года пройдёт индексация социальных пенсий. Как напомнил депутат Государственной думы Никита Чаплин, их увеличат на 14,75%. Средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит 15 456 рублей.

Также в РФ в течение 2026–2027 годов планируется провести ещё четыре индексации пенсий. С февраля 2026 года пенсии увеличат на 4,5%, с 1 апреля 2026 года — ещё на 5,5%. В 2027 году запланированы повышения на 4,0 и 4,1%.

В конце декабря глава Минтруда Антон Котяков заявил, что страховые пенсии в феврале увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.

С 1 января в России проиндексировали пенсии работающих пенсионеров на 7,3%. Повышение затронуло 7,8 млн человек. Россиянам также пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале. Они будут проиндексированы по фактической инфляции.