Шри-Джаяварденепура-Котте, 17 января, 2025, 09:25 — ИА Регнум. Автобус с туристами из России попал в ДТП на острове Шри-Ланка. Пострадали 19 человек, сообщил 17 января местный портал Adaderana.

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Отмечается, что перевозивший туристов автобус столкнулся с цементовозом на Южном скоростном шоссе. Водитель автобуса погиб, пострадавших доставили в больницу в городе Тангалле.

«Автобус на большой скорости врезался в заднюю часть грузовика», — привело издание подробности ЧП.

Уточняется, что в момент аварии в автобусе находились около 30 российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в город Паттайя в Таиланде. Он на большой скорости столкнулся с впереди идущим автомобилем и врезался в бетонное ограждение. Сообщалось, что пострадали 27 человек, им оказали медицинскую помощь.