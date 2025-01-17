Суджанский район, Курская область, 17 января, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины намеренно обстреливали село в Курской области, в котором не было военных объектов, а находились только мирные жители. Об этом 16 января рассказала жительница одного из сёл Суджанского района.

РИА Новости

В беседе со следователями Военного следственного управления СК РФ она сообщила, что украинские военные начали бить по населённому пункту в три часа ночи, когда жители спали.

«Мы думали, как-то побьют-побьют. Но уже пошло-пошло, уже начались разрушения. В дома попадали. <…> Да, полностью били по мирному населённому пункту. В центр били, куда попадёт», ― процитировал ТАСС жительницу села.

По её словам, украинские войска наносили удары постоянно и ритмично, из населённого пункта они выбрались случайно. Кроме того, ВСУ использовали дроны, которые охотились на автомобили мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, боец с позывным Артист в октябре прошлого года рассказал, что иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам и убийствам мирного населения в приграничных районах Курской области. По словам российского военного, бойцы не раз находили в сёлах тела мирных жителей, в том числе женщин и детей. Артист добавил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать.

Беженец из села Плёхово 3 января сообщил следователям, что бойцы ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в Суджанском районе Курской области, где прятались мирные жители. После этого украинские военные открыли огонь из автоматов по входу в один из подвалов и подожгли дом.

Представители подпольной организации «Дозор» также рассказали, что украинские бойцы в ходе отступления из прифронтовых районов забрасывают гранатами подвалы с мирными жителями и расстреливают людей.