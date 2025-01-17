Нью-Йорк, США, 17 января, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает всё, чтобы доказать своим партнёрам, что его режим ещё может вести военные действия. Об этом 16 января на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

По его словам, чтобы показать якобы хорошее положение с боеспособностью подразделений Вооружённых сил Украины, Зеленский гонит своих бойцов в новое наступление на Курскую область.

«Зеленский игнорирует ситуацию в Донбассе, обрушение восточного фронта и бросает все накопленные резервы в Курскую область», ― отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что российские войска успешно отразили предпринятую в канун Рождества атаку украинской армии. Более того, ВС России смогли выбить противника из очередных населённых пунктов региона, в то время как ВСУ потеряли тысячи бойцов и сотни единиц поставляемой Западом военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 января ВСУ попытались прорваться в направлении Большого Солдатского в приграничье Курской области. Армия России уничтожила основные силы противника возле хутора Бердин. Российские военные уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронемашин с десантом из состава украинской штурмовой группы.

Российские силы 7 января нанесли поражение Вооружённым силам Украины в районе шести населённых пунктов Курской области. За сутки украинская армия в числе прочего потеряла свыше 325 военных, 10 танков, боевую машину пехоты, а также бронетранспортёр.

Британский военный аналитик Александр Меркурис 8 января заявил, что украинским войскам следует начать мероприятия по отступлению из приграничных районов Курской области, пока им позволяют условия для этого. При этом он признал, что глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский вряд ли сделают благоразумные шаги.

Зеленский 16 января признал, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции России принадлежит Вооружённым силам РФ. В сложившейся ситуации он обвинил западные страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют Украине оружие.

По данным на 16 января, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 52,3 тыс. военных, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортёров, 1567 боевых бронированных машин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.