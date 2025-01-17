Энгельс, Саратовская область, 17 января, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе, атакованном украинскими БПЛА, значительно уменьшилась. Об этом сообщил 17 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В ходе оперативного штаба обсудили ситуацию на предприятии в Энгельсе. Площадь возгорания значительно снизилась», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Он добавил, что работы по ликвидации пожара продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов 14 января. Средства противовоздушной обороны уничтожили большое количество целей. После нападения были выявлены повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе.

Позднее Бусаргин сообщил, что открытое горение, возникшее на предприятии в Саратове, ликвидировали, пострадавших не было. В связи с пожаром в Энгельсе введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.