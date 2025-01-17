Минусинский район, Красноярский край, 17 января, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Норовирус диагностировали у более чем 30 постояльцев санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края. Об этом сообщили 17 января в региональном управлении Роспотребнадзора.

В учреждении продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование. Число людей, обратившихся к медикам с подозрением на острую кишечную инфекцию, увеличилось до 33, отметили в ведомстве.

«По результатам проведённых исследований в пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа», — сообщается в Telegram-канале «Роспотребнадзор Красноярск».

Работа санатория приостановлена. Изучаются взятые в «Сосновом бору» смывы и пробы. Детей среди отравившихся нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее по факту распространения инфекционного заболевания среди постояльцев санатория «Сосновый бор» возбудили уголовное дело. Состояние некоторых отдыхающих резко ухудшилось 16 января после завтрака в столовой. Пять человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всего в санатории находилось более 100 человек.