Москва, 17 января, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп будет жёстко и напористо отстаивать интересы Вашингтона. Об этом 17 января заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Chuck Burton/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

«Америка превыше всего» — не только его (Трампа. ― Прим. ред.) лозунг, но и убеждение. Ему не нужны конфликты, способные угрожать самим Штатам. Но отстаивать то, что он считает интересами США, он намерен жёстко и напористо», — написал сенатор в Telegram-канале.

При этом глава комиссии Совфеда подчеркнул, что будущий американский лидер не страдает русофобией и не ненавидит Россию, как его предшественник из Демократической партии Джо Байден. По словам Пушкова, политик относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым нужно взаимодействовать, прежде всего, чтобы не поставить под угрозу безопасность США.

При этом сенатор напомнил, что ещё во время первого президентского срока обещания Трампа существенно расходились с действиями.

«В том, что касалось России, в своих заявлениях Трамп, как правило, обещал больше, чем был способен или готов сделать», ― констатировал Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ 6 ноября заявили, что Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы. В ведомстве считают, что вне зависимости от результатов выборов правящая элита США будет придерживаться непоколебимого курса на «сдерживание России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться с началом президентства, поэтому в Москве выводы сделают только после первых конкретных действий.

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря подчеркнул, что отношения России и США могут улучшиться, если такое желание есть. Он подчеркнул, что у РФ это желание никогда не пропадало.

В конце октября российский лидер уточнил, что выстраивание отношений с Россией после выборов в США зависит от Вашингтона. Президент добавил, что если Вашингтон будет открыт к строительству нормальных отношений с Москвой, то и российская сторона будет делать то же самое.