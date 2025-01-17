Лондон, 17 января, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Бригада ВСУ, подготовкой и оснащением которой занимались французские силы, столкнулась с проблемами дезертирства и неорганизованности на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил по этому поводу провести расследование. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на украинское издание «Цензор.net».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации СМИ, проблем в бригаде было много, её формировали с марта 2024 года, а обучение проводилось во Франции с октября. Перед отправкой в Европу из бригады забрали более 2,5 тыс. военнослужащих, в основном опытных бойцов, в другие подразделения.

Во Францию прибыли оставшиеся около 2 тыс. человек, из которых на службе более года находился только 51 человек. Основная часть, свыше 1,4 тыс. мобилизованных обучались менее двух месяцев.

Во время подготовки во Франции дезертировали 50 военнослужащих, а за всё время существования бригады почти треть состава, то есть 1,7 тыс. человек, самовольно покинули часть.

«Зеленский курирует расследование «злоупотреблений властью», чтобы успокоить французов», — отметили авторы.

При этом Франция полностью выполнила свои обязательства по подготовке военных, заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, после распада подготовленной на Западе бригады ВСУ «Анна Киевская», из которой ещё до прибытия на фронт дезертировали более четверти бойцов, руководители киевского режима решили больше не создавать новые бригады, отметил в своей статье в журнале Forbes 15 января журналист Дэвид Экс. Теперь командование ВСУ намерено пополнять новобранцами действующие подразделения, а не создавать новые, написал автор.

Франция должна принимать участие во всех переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил 16 января министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

Украинский журналист Юрий Бутусов ранее заявлял, что около тысячи военных из обученной во Франции и Польше бригады дезертировали после прибытия на передовую. Он связал дезертирство с тем, что 155-я бригада была набрана из насильно мобилизованных, которых плохо подготовили. Позднее число дезертировавших бойцов бригады, по данным СМИ, выросло до 1700.