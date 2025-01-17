Москва, 17 января, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Тела многочисленных украинских военных сжигают, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших. Об этом сообщил журналистам пленный пограничник ВСУ Иван Куц.

Global Look Press/Keystone Press Agency

«В Харькове стационарный крематорий не справляется, потому привезли мобильные крематории и сжигают людей, чтобы не платить выплаты семьям погибших. Также сжигают иностранных наёмников, чтобы скрыть их присутствие на Украине», — пояснил он «РИА Новости».

Куц признал, что количество раненых очень велико, но число убитых ещё больше. Кроме того, среди бойцов ВСУ встречаются алкоголики и наркоманы. Из-за усталости участились случаи дезертирства военнослужащих, добавил пленный.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2024 года замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил об острой нехватке мест для хранения тел погибших бойцов ВСУ в моргах региона. По его словам, родственники погибших не получают выплат за их гибель, в то время как командование зачастую записывает убитых в число пропавших без вести, чтобы не платить их семьям.

В 2024 году только в зоне ответственности Луганской Народной Республики украинские формирования потеряли около 400 тыс. бойцов и наёмников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Больше всего было ликвидировано на донецком и харьковском направлениях. За год на рубежах ЛНР Вооружённые силы России уничтожили 672 танка, 4,1 тыс. орудий полевой артиллерии, 101 реактивную систему залпового огня, 561 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 1,1 тыс. полевых и складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 9,7 тыс. различных боевых машин противника, уточнил Марочко.