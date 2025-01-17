Киев, 17 января, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Украина с начала спецоперации потеряла контроль над двумя месторождениями из четырёх основных. Речь идёт о лишении Киева ключевого экономического ресурса — лития. Об этом сообщил новостной сайт OilPrice.

Юрий Войткевич/РИА Новости

«Литий, который называют «белым золотом», является важнейшим материалом для аккумуляторов, используемых в самых разных устройствах — от смартфонов и ноутбуков до электромобилей», — говорится в статье.

По заключению портала, контроль над запасами лития может серьёзное повлиять на остальные страны Европы и усилия властей по переходу на зелёную энергетику.

Запасы лития на Украине являются одними из самых крупных в Европе и составляют около 500 тыс. тонн.

Как сообщало ИА Регнум, литиевые месторождения в районе освобождённого села Шевченко в Донецкой Народной Республике перешли под контроль российских войск. Об этом 13 января в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, выступая 16 января в Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией), раскритиковал ограничения России на экспорт обогащённого урана.