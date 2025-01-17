Москва, 17 января, 2025, 07:42 — ИА Регнум. В ходе следствия по делу о мошенничестве в отношении бывшего командующего 59-й армией генерал-майора Ивана Попова суд столкнулся с любопытной коллизией. Об этом заявил адвокат офицера Сергей Буйновский.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов и адвокат Сергей Буйновский

«Мошенничество — это корыстное преступление, построенное на обмане потерпевшего. Суд не вправе самостоятельно выяснять, кто потерпевший по делу, он не предварительное следствие. Поэтому дело нужно возвращать в прокуратуру для устранения этого противоречия и выяснения, кому же всё-таки был причинён ущерб моим подзащитным», — пояснил «Коммерсанту» защитник Попова.

Адвокат напомнил, что в ходе судебного заседания представитель Запорожской области заявил об отсутствии ущерба региону от действий генерала. Металлоконструкции, о которых говорится в деле, были гуманитарной помощью, их не прописали в бюджете расходами. По словам представителя области, благодаря действиям Попова, в том числе установленным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление ВСУ.

Минобороны РФ не финансировало поставки металлоконструкций и также не имеет имущественных претензий к генералу.

Буйновский добавил, что многие свидетели обвинения из числа гражданских лиц и далеки от понимания военных дел. В их показаниях нет прямых доказательств причастности Попова к инкриминируемому ему преступлению, все косвенные обвинения являются домыслами и предположениями.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-майора Ивана Попова задержали в мае 2024 года, обвинив его в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Попов 16 октября заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину в мошенничестве.